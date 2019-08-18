فنانة شهيرة تظهر "عارية".. ومتابعوها: "مش محتاجة"

صدمت الفنانة اللبنانية، لاميتا فرنجية، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام" بصورة ظهرت فيها عارية الظهر وذلك خلال إجازتها في تايلند.

والتقطت لاميتا الصورة لظهرها فقط بينما كانت تقف عارية على شرفة في مدينة "بوكيت" وأرفقت الصورة بتعليق: "الطبيعة".

في المقابل، شن المتابعون هجومًا شرسًا على "لاميتا"، مستنكرين جراءتها في نشر صورة كهذا، حيث جاءت التعليقات كالآتي: "اذا لم تستح فافعل ما شئت"،"حلوة ومنك بحاجة للتعري".