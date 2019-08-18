الدولار يرتفع ليسجل هذا الرقم

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يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 18 أغسطس ارتفاعا ملحوظا  مع بداية التعاملات الصباحية، حيث ارتفع في البنك المركزي بمعدل قرشاً واحدأً وبلغ  سعر الشراء نحو 16.53 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 16.65 جنيه .

وارتفع سعر الدولار أيضاً في العديد من البنوك المختلفة منها البنك التجاري الدولي وبنك كريدي اجريكول وبنك قناه السويس ، فيما استقر في كل من البنك الأهلي وبنك مصر وبنك البركة .

 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

16.52 جنيهًا للشراء

16.62 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

16.52 جنيهًا للشراء

16.62 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

16.54 جنيهًا للشراء

16.64 جنيهًا للبيع


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