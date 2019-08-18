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أول ظهور لجيهان نصر بعد 20 سنة من الاعتزال .. هكذا تغير شكلها

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جيهان نصر
جيهان نصر

أحمد عادل شعبان

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جيهان نصر

عادت الفنانة المعتزلة جيهان نصر للظهور مرة أخرى وذلك بعد 20 سنة من تركها للفن إذ تزوجت رجل أعمال خليجي عام 1998 وأقامت معه بلندن ومنذ ذلك الوقت لم تظهر.

ولكن عادت "جيهان" لتظهر رفقة أبنائها خلال حضورهم لمسرحية "الملك لير" التي يجري عرضها بمسرح كايرو فيستفال مول.

وحرصت "جيهان" على تهنئة الفخراني على نجاحه كما التقت بالفنانة هبة مجدي التي التقطت الصور التذكارية معها بالإضافة لأسرتها.

ومسرحية الملك لير بطولة يحيى الفخرانى، رانيا فريد شوقى، نضال الشافعى، ثراء جبيل، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، وإخراج تامر كرم.

جيهان نصر تعود للظهور من جديد برفقة أبنائها (صور)
جيهان نصر تعود للظهور من جديد برفقة أبنائها (صور)
جيهان نصر تعود للظهور من جديد برفقة أبنائها (صور)

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