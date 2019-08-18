بيراميدز يوجه رسالة ساخرة لـ"الأهلي": وادعًا أيتها الجميلة

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الاهلى

سخرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على "تويتر" من خسارة الأهلي أمام فريقها وتوديعه لبطولة كأس مصر.

ونشرت الصفحة صورة لحزن لاعبي الأهلي عقب المباراة وكتبت عليها جملة بالإيطالية وهي "Bella ciao" .

وهذه الكلمة جملة إيطالية بمعنى "وداعا أيتها الجميلة" وكان يتم غناؤها إبان الحرب العالمية الثانية.

وأصبحت هذه الجملة بمثابة عرف متبادل تستخدمه صفحات الأندية للسخرية من الأندية الأخرى في حال خسارتها.

وخسر الأهلي أمام بيراميدز بهدف نظيف سجله إيريك تراروري ليودع كأس مصر.

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