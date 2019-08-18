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"موسى" يفتح النار على لاسارتي بعد خروج الأهلي من كأس مصر

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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

المصريون ـ متابعات

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أبدى الإعلامي أحمد موسى استياءه وغضبه الشديدين من هزيمة فريق النادي الأهلي من بيراميدز بهدف مقابل لا شيء، وإقصائه من بطولة كأس مصر.
وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «لاسارتي لازم يتغير.. وأنا تعبان ومضايق ومش ناقص.. شوفولنا مدرب يليق بنا كأهلاوية»، متابعا: «كفاية كده على لاسارتي يا كابتن خطيب».
وانتقد موسى تغيير لاسارتي للاعب صالح جمعة في المباراة، متابعا: «صعب علينا خروج الأهلي من الكأس.. وبيراميدز فريق في نصف الجدول، معقولة يخرج بطل الدوري والقارة؟».
وأوضح موسى أنه تلقى رسائل من متابعيه بسبب خسارة الأهلي، قائلا: «ليه بتعملوا فيا كده؟.. وكأني أنا اللي كنت بلعب»، مناشدا بضرورة إنهاء عقد لاسارتي، المدير الفني للأهلي، وعودته لبلده.


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