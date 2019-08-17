أول تصريح من رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

17 أغسطس 2019 - 10:00 م

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إنه لم يتسلم مهام منصبه الجديد حتى الآن، ولن يتكلم عن أي شيء، إلا بعد اطلاعه على الملفات بما يكفي.

