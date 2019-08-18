الاتحاد الدولي لليد يشيد بتأهل المنتخب لنهائي بطولة العالم

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المصريون ووكالات

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أشاد الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى بالإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني مواليد 2000 بالتأهل لنهائي بطولة كأس العالم المقامة حاليا بمقدونيا.
وتأهلت مصر لنهائي كأس العالم للناشئين تحت 19 عاما للمرة الأولى في التاريخ بعد الفوز على البرتغال بنصف النهائي بنتيجة 41-36 مساء اليوم السبت.
وذكر الاتحاد الدولي في تغريدة عبر تويتر أن المنتخب المصري صنع التاريخ، مضيفا أن أبطال إفريقيا هزموا البرتغال في نصف النهائي ليتأهلوا لأول نهائي في كأس العالم للناشئين.
ويمثل مصر في البطولة: عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

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