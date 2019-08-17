البرهان: الجيش يضمن سلامة الانتقال للحكم المدني بالسودان

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة ستبذل الغالي والنفيس لضمان سلامة الانتقال للحكم المدني.



وقال البرهان، في كلمة في ختام الاحتفال بتوقيع وثائق ترتيبات السلطة الانتقالية في الخرطوم، يوم السبت، والذي شهد حضورًا دوليًا وإقليميًا رفيعًا، إن القوات المسلحة أثبتت أنها شريك وجسر عبور للتغيير دون أن تفقد مهنيتها، متعهداً بأن تقوم المؤسسة العسكرية في الفترة المقبلة بدورها كاملا في الحفاظ على مكتسبات الثورة.

