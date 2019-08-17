إيران تقرر تحويل منافذ حدودية مع حلبجة العراقية إلى دولية

17 أغسطس 2019 - 11:40 م

أعلن نائب محافظ حلبجة باقليم كردستان في شمال العراق، كاوه علي كريم، السبت، أن ايران وافقت رسميا على تحويل المنافذ المشتركة مع حلبجة إلى منافذ دولية تجارية وسياحية.



وقال كريم، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن رئاسة الجمهورية الإيرانية "أصدرت كتابا في 10 أغسطس/اب الجاري وافقت فيه رسميا على جعل منافذ كيلي وشوشمي وطويلة والشيخ صالح وبشته منافذ دولية تجارية وسياحية".

وأضاف أن الخطوة التالية هي ايصال هذه الموافقة إلى الجهات المعنية العراقية وهيئة المنافذ الحدودية.

ولفت إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مشترك قريب بين الجانبين بهذا الصدد كون القرار الأخير يعود لحكومتي العراق وايران.

وأشار إلى أنه سبق وعقد في الثامن من الشهر الجاري الجاري اجتماعا مع وفد إيراني وتحدث معهم بهذا الصدد.

وتابع أن إيران قررت حينها الموافقة على جعل المنافذ دولية بشكل رسمي.

وأكد نائب محافظ حلبجة أنه طالب الجانب الإيراني باصدار كتاب رسمي بالموافقة على جعل المنافذ دولية والتعاون من أجل إيصال الأمر إلى الجانب الرسمي العراقي.

وأضاف: "قاموا (الإيرانيون) مشكورين بارسال صورة من كتاب الموافقة".