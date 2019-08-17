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مقتل جنديين في هجوم لـ"حركة الشباب" جنوب غربي الصومال

عرب وعالم

حركة الشباب
حركة الشباب

المصريون ووكالات

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قتل جنديان صوماليان على الأقل وأصيب اثنان آخران، في هجوم نفذه مقاتلو حركة الشباب الصومالية، السبت، جنوب غربي البلاد، بححسب مسؤولين.
ووقع الهجوم في بلدة داينوناي، التي تبعد نحو 25 كلم جنوبي مدينة بايدوا، العاصمة الإدارية لولاية "ساوث وست".
وقال ابراهيم خيري، المسؤول العسكري في مدينة بايدوا، للأناضول: "السبت، هاجم مقاتلون ينتمون لحركة الشباب الإرهابية قاعدتنا في داينوناي. ويمكن أن أؤكد مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في الهجوم".
وأضاف خيري أن عناصر الجيش ردّوا على الهجوم وقتلوا 4 على الأقل من مقاتلي "الشباب".
وذكرت وسائل إعلام محلية إن مسلحي حركة الشباب تمكنوا في البداية من السيطرة على القاعدة العسكرية قبل أن تستردها القوات الحكومية.
ولم يصدر أي تعقيب أو بيان من حركة الشباب المسلحة حول الهجوم حتى الساعة 21: 30 تغ. 

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