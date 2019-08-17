الأردن يدين الهجوم الحوثي على حقل الشيبة السعودي

17 أغسطس 2019 - 11:00 م

أدان الأردن، السبت، "الهجوم الإرهابي" الذي تعرض له حقل الشيبة النفطي جنوب شرقي السعودية.



جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية تلقت الأناضول نسخة منه.

واعتبر متحدث الخارجية، سفيان القضاة، "هذا العمل الإرهابي المدان تصعيدا خطيرا جديدا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية الشقيقة ويزيد من التوتر في المنطقة".



وأكد القضاة تضامن بلاده الكامل ووقوفه إلى جانب "الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله".



وفي وقت سابق السبت، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن حقل الشيبة تعرض لـ"عمل إرهابي" بطائرات مسيرة، مضيفا في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "نجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية".

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، السبت، "الاعتداء الإرهابي" الذي تعرض له حقل الشيبة.