  • الأحد 18 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:25 ص
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

تعليق ناري لـ"آل الشيخ" بعد فوز بيراميدز على الأهلي

أرشيفية

«ادرس في مصر».. هل يقضي على الجامعات الوهمية؟

أرشيفية

قريبًا.. انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة بنسبة 30%

أرشيفية

الصندوق الأسود يكشف لحظات مرعبة لهبوط الطائرة الروسية

منتخب مصر

أيهما أصلح لقيادة «الفراعنة».. الوطنى أم الأجنبى؟

إحدى الصور السرية

صور «سرية» لصواريخ إيرانية يمكنها ضرب الولايات المتحدة

عمالة مصرية

تطورات جديدة.. 600 ألف مصري بالكويت في مهب الريح

أرشيفية

الزواج الإلكترونى.. تحفظ أزهرى وترحيب برلمانى

أطباء

استقالات جماعية للأطباء في دولة عربية..تعرف على السبب

هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري

مدير أعمال «هيفاء وهبي» يعلن عن «مفاجأة».. والأخيرة ترد

إطلاق نار على فلسطينيين قرب السياج الأمني مع غزة

عرب وعالم

اعتقال فلسطينيين تجاوزا السياج الأمني بين غزة وإسرائيل
اعتقال فلسطينيين تجاوزا السياج الأمني بين غزة وإسرائيل

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

دبابات إسرائيلية تطلق قذائفها على غزة

#

إصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار من قطاع غزة

#

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين على حدود غزة

#

إصابة 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي قرب حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي ليلة السبت/ الأحد، أنه رصد فلسطينيين مسلحين قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأطلق عليهم النار.
وقال الجيش في بيان اطلعت الأناضول عليه: "رصدت قوات جيش الدفاع قبل قليل عدد من المشتبه فيهم وهم مسلحين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة".
وأضاف البيان: "مروحية حربية ودبابة أطلقت باتجاههم النار".
ولم يتطرق الجيش إلى تفاصيل أخرى عن الحدث.
يأتي ذلك إثر إعلان الجيش رصد 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة، أدت إلى إصابة 6 إسرائيليين بجروح طفيفة وهلع. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بيراميدز يطيح بالأهلي خارج كأس مصر
» أياكس الهولندي يكتسح فينلو برباعية
» نتنياهو: لم نتأثر بتهديدات "حزب الله" ونعرف لماذا يطلقها
» غضب في الجزائر بسبب تصوير مريضات عاريات
» تعادل درامي يحسم مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام
» مهاجم ليفربول يعتذر عن التسجيل أمام ساوثهامبتون
» ناشئو مصر يتأهلون إلى نهائي كأس العالم
» بـ 10 لاعبين.. ريال مدريد يتخطى سيلتا فيجو بثلاثية
» شاهد.. التوقيع النهائي على اتفاقية السودان
» أول تعليق من المجلس العسكري على الاتفاقية السودانية
» مدرب أجنبي يفجر مفاجأة صادمة عن مرتضى منصور

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:58 ص

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية