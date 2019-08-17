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باكستان.. مقتل جنديين في تفجير استهدف دوريتهم

عرب وعالم

نشر الجيش الباكستاني في العاصمة إسلام آباد
نشر الجيش الباكستاني في العاصمة إسلام آباد

المصريون ووكالات

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قتل جنديان باكستانيان، السبت، إثر تفجير استهدف دورية أمنية في منطقة وزيرستان المجاورة لأفغانستان.
وقال مسؤولون في المخابرات الباكستانية إن تفجيرا وقع خلال مرور دورية اعتيادية لقوات الأمن الداخلي على طريق في وزيرستان شمال غربي باكستان.
وأضاف المسؤولون، في تصريحات صحفية، أن التفجير ناتج عن قنبلة تم وضعها على جانب طريق، وأدى إلى مقتل جنديين.
ولم تتبن أي جهة حتى الآن بتبني الهجوم بعد، لكن أصابع الاتهام تشير إلى طالبان الباكستانية التي سبقت وشنت في المنطقة هجمات مماثلة. -

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