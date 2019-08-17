باكستان.. مقتل جنديين في تفجير استهدف دوريتهم

17 أغسطس 2019 - 10:40 م

قتل جنديان باكستانيان، السبت، إثر تفجير استهدف دورية أمنية في منطقة وزيرستان المجاورة لأفغانستان.



وقال مسؤولون في المخابرات الباكستانية إن تفجيرا وقع خلال مرور دورية اعتيادية لقوات الأمن الداخلي على طريق في وزيرستان شمال غربي باكستان.

وأضاف المسؤولون، في تصريحات صحفية، أن التفجير ناتج عن قنبلة تم وضعها على جانب طريق، وأدى إلى مقتل جنديين.