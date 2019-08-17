كابل.. مقتل وإصابة العشرات في انفجار بصالة أفراح

17 أغسطس 2019 - 10:30 م

أعلن مسؤول أفغاني، السبت، مقتل وإصابة العشرات في انفجار وقع خلال حفل زفاف بالعاصمة كابل.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، لـ"أسوشيتد برس"، إن الانفجار وقع في صالة أفراح "دبي سيتي" غربي كابل، في منطقة تقطنها غالبية شيعية.

وأوضح أن عشرات الأشخاص أصيبوا أو قتلوا في الانفجار.

من جانبها، نقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية عن مصادر وشهود عيان إن القاعة كانت مكتظة بالضيوف عندما وقع الانفجار، مشيرة إلى أن الأفراح عادة يحضرها نحو 400 شخص.

يشار إلى أنه قبل 10 أيام انفجرت سيارة مفخخة تابعة لحركة طالبان كانت تستهدف قوات الأمن الأفغانية في المنطقة نفسها؛ ما تسبب بمقتل 14 شخصا وإصابة 145 آخرين، معظمهم من المدنيين.