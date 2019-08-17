الاتحاد الأوروبي يدعو إلى "حوار شامل" لتهدئة الوضع في هونغ كونغ

17 أغسطس 2019 - 10:20 م

دعا الاتحاد الأوروبي، السبت، إلى "حوار شامل وواسع" لتهدئة التوترات في مقاطعة هونغ كونغ ذاتية الحكم التي تشهد احتجاجات ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين.



وقالت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان إن "المشاركة في عملية حوار واسع النطاق وشامل، يشمل جميع الأطراف المعنية أمر ضروري".

وأضافت أنه "من الضروري ممارسة ضبط النفس ونبذ العنف واتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الوضع".

وتشهد مقاطعة هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي منذ 1997 وتخضع لسيطرة الصين، احتجاجات غير مسبوقة ضد مشروع قانون مقترح لتسليم المطلوبين المشتبه بهم إلى حكومات الصين وماكوا وتايوان.

ومدافعة عن حق سكان المقاطعة في الاحتجاج، قالت موغيريني إنه "ومنذ شهرين يمارس أعداد كبيرة من المواطنيين حقهم الأساسي في التجمع".

وتابعت: "لكن شهدنا مؤخرًا عددًا متزايدًا من حوادث العنف غير المقبولة، وهذا الأمر ينذر بمزيد من العنف وعدم الاستقرار".