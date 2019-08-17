طيران حفتر يقصف حديقة الحيوان في طرابلس

17 أغسطس 2019 - 10:00 م

شن طيران قوات الشرق الليبي، بقيادة اللواء متقاعد خليفة حفتر، السبت، غارة على حديقة الحيوان في العاصمة طرابلس (غرب)؛ بزعم استخدامها لغرض عسكري، حسب وسائل إعلام ليبية.‎



وقالت قناة الفضائية الليبية (موالية لحفتر)، على "فيسبوك"، إن ضربة جوية استهدفت مقرًا لمليشيا غنيوة (عبد الغني الككلي رئيس جهاز الأمن المركزي) في حديقة الحيوان بمنطقة أبوسليم في طرابلس.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا؛ ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، حسب منظمة الصحة العالمية في 5 يوليو/تموز الماضي.

وقالت قناة فبراير (موالية لحكومة الوفاق) على "فيسبوك" إن "مليشيات حفتر تستهدف حديقة الحيوان في أبوسليم".

وأفاد موقع "عين ليبيا" بأن "طيران قوات حفتر تسبب في حالة هلع بين المواطنين وأضرارًا مادية؛ إثر استهدافه لحديقة الحيوان".

ومن حين إلى آخر، تقصف قوات حفتر أماكن غير عسكرية بالأساس، وتقول إن حكومة الوفاق والموالين لها يستخدمونها لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحكومة.

وأعلنت قوات حفتر مسؤوليتها عن غارات تعرض لها مطار زوارة المدني (شمال غرب)، الخميس والجمعة الماضيين؛ بزعم استخدامه لأغراض عسكرية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، في بيان السبت، إنها أرسلت لجنة تقييم إلى المطار، وتأكدت من أنه منشأة مدنية.

وشددت البعثة على أنها ستتشارك معلومات وأدلة جمعتها بشأن المطار مع مجلس الأمن الدولي والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة.