» بيراميدز يطيح بالأهلي خارج كأس مصر

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بيراميدز

ودع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وتأهل بيراميدز لمواجهة نظيره حرس الحدود في دور الثمانية لبطولة الكأس.

وبدأت أحداث الشوط الثاني بضغط من الفريقين من أجل إدراك هدف التقدم، واحتسب جهاد جريشة حكم المباراة، خطأ لصالح عبدالله السعيد في الدقيقة 53 من منطقة خطرة بالقرب من منطقة الجزاء، سددها أعلى القائم، وأشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه عمرو السولية.

ومرر حسين الشحات كرة أرضية أمامية إلى وليد أزارو داخل منطقة الجزاء لكن المهاجم المغربي أطاح بها بعيدًا عن المرمي، ثم تقدم إريك تراوري لصالح بيراميدز في الدقيقة 55 بعد هجمة بدأت بتمريرة بينية من عبدالله السعيد لعبده لومالا الذي لعبها بالعرض لتراوري أمام المرمى ليسكنها في مرمى محمد الشناوي.

وشارك محمد مجدي "أفشة" في المباراة بدلًا من حمدي فتحي بالدقيقة 64 ليكون الظهور الأول للاعب الوسط المنضم حديثًا للأهلي، وحصل أيمن أشرف على بطاقة صفراء ثانية بعدما عرقل اريك تراوري في الدقيقة 71 أمام منطقة الجزاء ليكمل الأهلي أحداث المباراة بعشر لاعبين.

طرد أيمن أشرف في مواجهة الأهلي وبيراميدز بعد مرور 75 دقيقة

وشارك جونيور أجايى في تشكيل الأهلي بالدقيقة 74 بدلًا من صالح جمعة، ثم شارك أحمد الشيخ بدلا من رمضان صبحي في الدقيقة 81.

كما شارك المهدي سليمان في حراسة مرمى بيراميدز بديلا لأحمد الشناوي وعمر جابر بدلا من محمد فتحي في الشوط الثاني بسبب الإصابة.

عقدة بيراميدز

يذكر أن بيراميدز فرض سيطرته على لقائي الدوري هذا الموسم بالفوز (2 – 1) في الجولة الثامنة ثم كرر تفوقه في الجولة الخامسة والعشرين بهدف البرازيلي كينو.

كما فاز بيراميدز أيضًا بهدف عمر كمال عبد الواحد في ربع نهائي النسخة الماضية تحت قيادة على ماهر.


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