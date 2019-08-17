» نتنياهو: لم نتأثر بتهديدات "حزب الله" ونعرف لماذا يطلقها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لم تتأثر بتهديدات الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.

وكتب نتنياهو في حسابه على موقع "تويتر"، اليوم السبت: "لم نتأثر بتهديدات نصر الله، وهو يعرف جيدا لماذا يطلقها من عمق ملجئه المحصن".

وكان أمين عام "حزب الله" قد ألقى كلمة أمس الجمعة بمناسبة ذكرى الحرب على لبنان عام 2006.

وتحدث نصر الله في خطابه عن "انتصار المقاومة وفشل مشروع الشرق الأوسط الجديد" الأمريكي.

واعتبر أن "إسرائيل لا تعتدي على لبنان لأنها لا تخاف فقط من حزب الله، وإنما هي تعتقد أن أي حرب جديدة على لبنان قد تفجر المنطقة عبر محور المقاومة".