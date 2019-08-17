الصندوق الأسود يكشف لحظات مرعبة لهبوط الطائرة الروسية

كشفت رموز الصندوق الأسود لطائرة "إيرباص 321" التي هبطت اضطراريا الخميس الماضي في حقل ذرة بضواحي موسكو، عن سرعة بديهة طياريها وشجاعتهما واتخاذهما القرار الصائب في اللحظة المناسبة.

ونشرت قناة Baza على تطبيق "تلغرام" اليوم السبت، نسخة من المفاوضات بين برج المراقبة وقبطان الطائرة ضمير يوسوبوف ومساعده غيورغي مورزين اللذين نفذا الهبوط الاضطراري.

ويتضح من البيانات أن مراقبي الحركة الجوية في مطار جوكوفسكي الذي أقلعت منه الطائرة، حذروا الطاقم قبل الإقلاع عند الساعة 06:12 بتوقيت موسكو من "تحليق طيور منفردة" في الأجواء القريبة من المطار.

وبعد دقيقتين فقط من الإقلاع، أي في الساعة 06:14، أرسل الطياران إشارة طوارئ للمطار، وأبلغا عن فشل محرك واحد وطلبا الإذن بالعودة إلى المطار، ولكن بعد دقيقة واحدة فقط غيرا رأيهما"، وأبلغا المراقب الجوي "تجهيز خدمة الإسعاف والإنقاذ" في الساعة 06:15.

وعندما سئلا بعد دقيقة عن ارتفاع الطائرة وعدد الركاب على متنها، أجابا بأنها هبطت "خارج المدرج"، وأن منارة الطوارئ لا تعمل.

فيما أضاف الطياران: "لا تصرفوا انتباهنا، نحن نقوم بإجلاء الركاب الآن".

وفي حوالي الساعة 06:19 تم إجلاء جميع الركاب، أي بعد أقل من خمس دقائق من هبوطها الاضطراري، ولم يبلغ الطاقم عن وقوع إصابات بين من كانوا على متنها.

وألزم اصطدام الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سيمفيروبول بسرب من طيور النورس طياريها على الهبوط الاضطراري بعد وقت قصير من إقلاعها بالقرب من مطار جوكوفسكي صباح 15 أغسطس.

وكان على متن الطائرة 226 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم أصيب منهم 76 شخصا برضوض وخدوش بسيطة لم تستدع دخولهم المستشفى وفقا للبيانات الأولية.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة مرسوما منح بموجبه كلا من الطيارين وسام "بطل روسيا الاتحادية"، وأوسمة الشجاعة لجميع أفراد الطاقم.



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