صور «سرية» لصواريخ إيرانية يمكنها ضرب الولايات المتحدة

قالت شبكة (CNN ) إن الإدارة الأمريكية تمتلك صورًا تكشف عن احتمالية إطلاق صاروخ إيران في غضون أيام.

ونقلت الشبكة عن العديد من المسؤولين الأمريكيين، إن الحكومة الأمريكية تمتلك صورًا سرية تُظهر أن إيران تستعد لإطلاق صاروخ الأسبوع المقبل يزعم الإيرانيون أنه سيضع قمًرً صناعيًا سلميًا في المدار، لكن الولايات المتحدة ترى أنها تعزز تطوير صواريخ طهران.

وأشارت إلى أن برنامجها يتوافق مع نفس التقنية اللازمة للصواريخ البالستية العابرة للقارات، وهو النوع الذي يمكن أن يضرب الولايات المتحدة في يوم من الأيام.

ولفتت (CNN ) إلى أنه توجد صور تجارية لإطلاق موقع الصواريخ تظهر المركبات ذات الصلة متواجدة في الموقع بالفعل. فيما يقول العديد من مسئولي الدفاع والمخابرات الأمريكية إن إيران تعمل على تحسين مدى ودقة جميع صواريخها.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ العام الماضي عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق إيران النووي، قائلاً إنه ليس قويًا بما يكفي.

وأعادت واشنطن أيضًا فرض العقوبات على طهران. وتتهم واشنطن إيران بسلسلة من أعمال التخريب والهجمات منذ مايو، استهدفت سفنًا عدة بمضيق هرمز والخليج، وهو ما تنفيه طهران.