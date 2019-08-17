» مهاجم ليفربول يعتذر عن التسجيل أمام ساوثهامبتون

17 أغسطس 2019 - 07:40 م

حرص السنغالي ساديو مانى، مهاجم ليفربول الإنجليزي على الاعتذار لجماهير ساوثهامبتون بعدما سجل هدفًا فى فوز فريقه 2/1 اليوم، فى الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مانى هدفًا وصنع آخر لزميله فيرمينو ليقود ليفربول إلى الفوز الثانى على التوالى فى الدورى الإنجليزى بمستهل رحلة البحث عن اللقب الغائب منذ 1990.

وقال مانى فى تصريحات عقب المباراة: "أعتذر للتسجيل فى فريقى السابق، ساوثهامبتون كان خطوة جيدة بالنسبة لى وأنا أكن احترام كبير لهذا النادى، إنه مكان رائع حقًا."

وتابع قائلا: "أنا أرتدى قميص ليفربول الآن، وهذا جزء من لعبة كرة القدم وعلي التعامل معه."

وانتقل مانى إلى ليفربول فى 2016 قادمًا من ساوثهامبتون مقابل 34 مليون جنيه إسترلينى فى صفقة قياسية وقتها جعلته أغلى لاعب أفريقى فى التاريخ.