» ناشئو مصر يتأهلون إلى نهائي كأس العالم

17 أغسطس 2019 - 07:18 م

حجز المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما مقعدًا في نهائي بطولة العالم المقامة حاليا في مقدونيا.

ووصل المنتخب إلى المباراة النهائية، عقب الفوز على نظيره البرتغالي بنتيجة (41-36)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا الوطني في المباراة النهائية غدا الأحد، مع الفائز من مواجهة ألمانيا والدنمارك المقرر إقامتها بعد قليل.

الشوط الأول.. منتخب اليد يتقدم على البرتغال في مونديال الناشئين

وصعد منتخبنا الوطني لنصف نهائي المونديال عقب تخطيه لعقبة نظيره الأيسلندي بنتيجة 35 - 31، فيما تأهل المنتخب البرتغالي عقب فوزه على نظيره الفرنسي بنتيجة 31 - 26.