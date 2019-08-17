أحمد علي يقود هجوم بيراميدز أمام الأهلي

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في اللقاء الذي سيقام على ملعب "برج العرب" ضمن دور الـ16 من بطولة كأس مصر نسخة (2018 -2019).
ومن المقرر أن يبدأ تشكيل بيراميدز على الشكل التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - علي جبر - رجب بكار.
خط الوسط الدفاعي: محمد فتحي - نبيل عماد "دونجا".
خط الوسط الهجومي: إيريك تراوري - عبد الله السعيد - عبده لاميلا.
خط الهجوم: أحمد علي.
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