برلمانية: مشروع الـ 1300 صوبة يساهم في إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة

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حسن علام- متابعات

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القوي العاملة

صوبة زراعية

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع الـ1300 صوبة زراعية يتيح فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، خاصة في ظل الانجراف العمراني الذي أصاب كثير من الرقعة الزراعية، وأدى إلى تقليل حجم المساحة المزروعة، مشيرة إلى أن المشروع سيقلل من عملية استيراد المواد الغذائية والعمل على تحقيق إنتاجية فائقة الجودة للمحاصيل الزراعية.
 
وأشارت "عطوة"، إلى أن هذا المشروع العملاق يعد الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، نظرا لتحقيقه عنصر الآمان في الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك نتيجة الزيادة السكانية.
 
وأضافت وكيلة لجنة القوى العاملة أن المشروع سيساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية المصرية وتدريب عدد كبير من الشباب والعاملين بالمشروع على أساليب التكنولوجيا الحديثة.


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