مهاجم منتخب مصر مطلوب في الدوري الإيطالي

17 أغسطس 2019 - 05:28 م

طلب مسئولو لاتسيو الإيطالي التعاقد مع أحمد حسن كوكا، مهاجم نادي سبورتنج براجا البرتغالي ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن نادي لاتسيو يسعى للتعاقد مع أحمد حسن كوكا صاحب الـ 26 عاماً، والملقب بـ"إبراهيموفيتش مصر"، في إشارة إلى المهاجم السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش الذي يلعب حالياً مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

وأضاف أن لاتسيو يرغب في التعاقد مع أحمد حسن كوكا هذا الصيف، لاسيما وأن صفقة التعاقد مع المهاجم المصري لن تكلف خزينة النادي الايطالي الكثير من الأموال في ظل إنتهاء عقده مع سبورتنج براجا البرتغالي بنهاية الموسم الحالي.

وسجل أحمد حسن كوكا هدفاً فى فوز سبورتنج براجا على موريرينسى بنتيجة 3 – 1 فى المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى بملعب "براجا"، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من عمر مسابقة الدوري البرتغالي.

ولعب كوكا فى صفوف أولمبياكوس اليونانى الموسم الماضى على سبيل الإعارة من سبورتنج براجا.

وسجل كوكا 15 هدفًا مع أولمبياكوس خلال 32 مباراة لعبها مع الفريق، منهم 11 هدفا فى الدورى اليونانى، ليحتل المركز الخامس فى ترتيب هدافى البطولة.