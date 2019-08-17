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مدرب أجنبي يفجر مفاجأة صادمة عن مرتضى منصور

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

محمد فضل- متابعات

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الزمالك

مرتضى منصور

مدرب أجنبي

وصف الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق لنادي أورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا، ما يثار حول تدريبه لنادي الزمالك بالـ"هراء".

وكان رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، قد أعلن التوصل لاتفاق مع ميتشو من أجل تولي تدريب الفريق.

وقال ميتشو في تصريحات لصحيفة "تايمز لايف" الجنوب أفريقية: "في الوقت الحالي، أتوجه لبلادي من أجل الاطمئنان على والدتي المريضة، وبعد ذلك يمكننا معرفة ما سيحدث في الأيام المقبلة. سأعود لأفريقيا".

وتابع "إذا كان رئيس الزمالك يريد التعاقد معي، فعليه دفع الملايين. بعدما قمت بإنهاء تعاقدي مع نادي أورلاندو بايرتس، قمت باستقلال الطائرة الى تركيا، ومنها إلى صربيا لكي اطمئن على والدتي، فهي تعاني من سرطان الثدي".

وأضاف "ما قام به رئيس الزمالك مجرد هراء، كيف يمكن له فعل مثل تلك الأمور، لقد كان يتوسل إلي لكي أقوم بتدريب فريقه، وأيا كان الأمر، ربما سأذهب بالفعل".

وأتم ميتشو "المؤكد أنني لم أوقع على أي عقد، ولم أوافق على أي أمر".

وأعلن نادي أورلاندو بايرتس أن مدربه الصربي ميتشو تقدم باستقالته من تدريب الفريق لظروف خاصة.


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