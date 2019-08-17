» مهاجم برشلونة يطير إلى المغرب

17 أغسطس 2019 - 05:20 م

وصل الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسبانى، إلى مدينة "طنجة" المغربية اليوم، حسبما ذكر موقع "راديو مارس" المغربى، وينتظر أن يقضى إجازة خاصة تستمر عدة أيام.

ومن المنتظر أن يبتعد لويس سواريز عن الملاعب لمدة 4 أسابيع بسبب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة برشلونة أمام أتلتيك بيلباو التى أقيمت مساء أمس بملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

وتعرض لويس سواريز للإصابة التى لم يستطع على إثرها إكمال مباراة أتلتيك بيلباو التى انتهت بخسارة برشلونة بهدف دون مقابل، ليشارك رافينيا ألكانتارا بدلا منه.