  • السبت 17 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر05:41 م
بحث متقدم
هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري

مدير أعمال «هيفاء وهبي» يعلن عن «مفاجأة».. والأخيرة ترد

مرتضى منصور

مدرب أجنبي يفجر مفاجأة صادمة عن مرتضى منصور

أطباء

استقالات جماعية للأطباء في دولة عربية..تعرف على السبب

فريق ليفربول لحظة تتويجة بلقب السوبر

بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامتون

طائرة بدون طيار

استهداف حقل نفط شرق السعودية من قبل الحوثيين

النائب العام

القبض على 3 فنانين وإحالتهم للجنايات

أرشيفية

أول تعليق سعودي على "اتفاق السودان"

فيليب مانهاوس

اعترافات صادمة لمهاجم مسجد النور بالنرويج

عمالة مصرية

تطورات جديدة.. 600 ألف مصري بالكويت في مهب الريح

مهاب مميش

مهاب مميش يغادر منصبه ويتولى مهمة جديدة

استهداف حقل نفط شرق السعودية من قبل الحوثيين

عرب وعالم

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار

أحمد سالم - وكالات

أخبار متعلقة
#

التحالف العربي يعلن إحباط استهداف سفينة تجارية بالبحر الأحمر

#

الكويت تدعم السعودية ضد إيران بمجلس الأمن

#

تعليق غير متوقع من قطر على استهداف الحوثيين للسعودية

#

شاهد.. مطار أبها بعد استهداف الحوثي

السعودية

الحوثيين

حقل نفط

قال مسؤول سعودي إن الحوثيين شنوا هجوما على حقل نفطي شرقي المملكة بطائرات بدون طيار، يوم السبت، مما تسبب في حريق "بسيط" في مصنع للغاز لم يكن له تأثير على إنتاج النفط.

وأكد المصدر الصناعي السعودي أن الهجوم على حقل شيبة النفطي "ربما وقع باستخدام ثلاث طائرات بدون طيار" لكنه لم يتسبب في وقوع ضحايا وتم إطفاء الحريق على الفور.

وكان الحوثيون المدعومون من إيران، قد أعلنوا عن شن الهجمات في وقت سابق يوم السبت.

وقال الحوثيون، إنهم نفذوا "أكبر عملية" منذ بداية الحملة العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، واستهدفوا حقل نفط ومصفاة تابعة لأرامكو في المنطقة الشرقية بالمملكة.

وبثت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بيانا للمتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى السريع، الذي كان يتحدث من منطقة بالقرب من الحدود اليمنية مع السعودية.

وقال إنهم أطلقوا 10 طائرات بدون طيار "لضرب العمق" السعودي، مستهدفين حقل الشيبة النفطي ومصفاة تابعة لشركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو، بالقرب من الحدود السعودية مع الإمارات.

وقال السريع إن حقل النفط والمصفاة يحتويان على أكبر إمدادات إستراتيجية في السعودية، بطاقة تبلغ أكثر من مليار برميل.

وأضاف أن العملية جاءت في إطار "الرد الشرعي" للحوثيين على حملة التحالف العسكرية والحصار في اليمن.

وهدد المتحدث باسم الحوثيين بشن "عمليات أكبر وأوسع نطاقا" إذا استمرت الحملة العسكرية للتحالف.

وكرر دعوته للشركات والمدنيين إلى الابتعاد عن المواقع العسكرية والأهداف الحيوية في السعودية، واعتبرها "أهدافا مشروعة" للحوثيين وسيتم استهدافها في أي لحظة.

وشن الحوثيون هجمات متكررة على السعودية عبر الحدود، منذ قيادة الرياض تحالفا عسكريا ضد الحوثيين في مارس 2015.

ومع ذلك ، قام الحوثيون مؤخرا بتصعيد نطاق وتكرار هجماتها على المملكة، بما في ذلك العديد من هجمات الطائرات بدون طيار على مطار أبها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مهاجم منتخب مصر مطلوب في الدوري الإيطالي
» مهاجم برشلونة يطير إلى المغرب
» وفاة فنان شهير بعد صراع مع السرطان
» أرسنال يهزم بيرنلي بهدفي «أوباميانج» و«لاكازيت»
» إيران تهدد بتشغيل المزيد من أجهزة الطرد المركزي
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو
» إعلامى شهير يدافع عن حلا شيحة: "بقينا أعلى من ربنا"
» فنان شهير يتعرض لصعقة كهربائية ويتم نقله للمستشفى
» يارا نعوم تثير الجدل من الساحل الشمالي
» بث مباشر.. التوقيع النهائى على وثائق المرحلة الانتقالية بالسودان
» وائل كفورى أمام القضاء.. بهذه التهمة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:41 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية