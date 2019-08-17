زوجة فنان شهير بملابس شفافة على الشاطئ

17 أغسطس 2019 - 04:28 م

حرصت الإعلامية فاتن موسى فهمي، زوجة الفنان مصطفى فهمي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بـ stories جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية على إحدى الشواطئ فى مرسى مطروح.

وظهرت زوجة مصطفى فهمى فى الصورة بإطلالة صيفية وصفها رواد مواقع التواصل بالفاضحة كون الملابس شفافة، مرتدية كاش مايوه باللون الأبيض الشفاف الذي يظهر المايوه.

وهاجم رواد مواقع التواصل ما اعتبروه إثارة المشاهير خلال تلك الفترة للجدل من خلال التسابق لنشر صور عارية أثناء تواجدهم في المصايف والبحر.





