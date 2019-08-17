إلهان عمر تفضح أكاذيب «نتنياهو»

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إسرائيل

نتنياهو

إلهان عمر

كذبت المشرعة الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خططها أثناء الزيارة المقررة إلى إسرائيل والتي ألغتها تل أبيب أمس.

ونفت عمر، في سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها في "تويتر" صحة تصريح نتنياهو بأنها وزميلتها في مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب لم تكونا تنويان عقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين أو معارضين إسرائيليين أثناء الزيارة.
وشددت عمر، على أنها كانت تخطط لعقد لقاءات مع أعضاء يهود وعرب في الكنيست ومسئولين أمنيين إسرائيليين، قائلة إن ادعاءات نتنياهو كاذبة، مؤكدة أن وفدها كان ينوي لقاء سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.
وأكدت عمر، أن هدف الزيارة كان يكمن الاطلاع شخصيا على ما يجري في الأراضي الفلسطينية والاستماع إلى مواقف جميع الأطراف المعنية ما يمثل واجبا لها كعضو في مجلس النواب.
وقررت الحكومة الإسرائيلية أمس منع المشرعتين الأمريكيتين إلهان عمر، ورشيدة طليب من دخول أراضيها، تلبية لنصيحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اتهم المشرعتين بأنها "تكرهان إسرائيل وجميع اليهود".

وسمحت إسرائيل لاحقا لطليب بزيارة الضفة الغربية للقاء جدتها، غير أن طليب رفضت ذلك بسبب "شروط إسرائيل التعسفية".

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