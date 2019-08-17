» يارا نعوم تثير الجدل من الساحل الشمالي

أثارت يارا نعوم، زوجة اللاعب عماد متعب، نجم الأهلي السابق والمنتخب الوطني، جدلاً واسعًا، بعد مشاركتها صور لها من حفل جينيفر لوبيرز، الذي أقيم بالساحل الشمالي.

واعتادت "نعوم" بظهور لأزياء المميزة غير المألوفة التي تبرز رشاقتها وتناسق قوامها وهذا ما أكدته في أحدث ظهورها بحفل جينيفر لوبيز، الذي أقيم أمس بالساحل الشمالي في إحدى قرى العلمين الجديدة.

ظهرت يارا بإطلالة مثيرة برفقة زوجها عماد متعب وصديقتها إنجي وجدان، مرتدية بلوزة ذات أكمام مكشوفة قصيرة كشقت عن جزء من بطنها ونسقت معها تنورة قصيرة تصل إلى أعلى الركبة، كما انتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض.

واختارت زوجة عماد متعب مكياجا ناعما يميل إلى الوانات النود، كما اعتمدت ترك خصلات شعرها البني منسدل على كتفيها.