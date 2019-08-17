مفاجأة غير متوقعة بشأن تعاقد الزمالك مع «ميتشو»

17 أغسطس 2019 - 01:59 م

كشفت الصحف الأجنبية مفاجأة صباح اليوم السبت، بشأن تعاقد الزمالك مع الصربي ميتشو المدير الفني السابق لنادى أورلاندو بايرتس، بطل جنوب أفريقيا.

ونشر موقع "timeslive "العالمي بأن مفاوضات ميتشو مع الزمالك انتهت بالفشل، ولن يتواجد في القاهرة خلال الساعات المقبلة، بعد الخلاف التي حدث مؤخرا بين الطرفين.

وأضافت، أن مصدرًا مقربًا من ميتشو علق على توقيع الصربى على عقود تدريبه للزمالك بـ"الهراء" وأن كل ما نشر في الأوان الأخيرة كذب.

ميتشو أكد للإعلام الجنوب أفريقي، بأنه لم يتواصل إلى أتفاق مع مسئولي الزمالك حتى الآن، وكل ما ينشر في الصحف المصري مجرد اجتهادات وتصريحات من رئيس الزمالك.