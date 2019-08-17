أول رد سعودي عن دور الإمارات في «أحداث عدن»

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قال سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، إن المملكة تثمن دور الإمارات في جهود معالجة الأحداث في عدن.

وكتب آل جابر، في سلسلة تغريدات على "تويتر": "تثمن المملكة الدور الفعال للأشقاء في الإمارات وجهودهم المستمرة لمعالجة أحداث عدن الأخيرة وتلافي آثارها، في إطار جهود التحالف لدعم الحكومة الشرعية في اليمن لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستعادة الأمن والاستقرار".

وأضاف أن "الإجراءات التي اتخذت لمعالجة أحداث عدن وتجاوب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي أكدت متانة العلاقات "السعودية – الإماراتية"، واتفاق قيادتها على الحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن".

واعتبر آل جابر، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن "الجهود التي اتخذت من كافة الأطراف لمعالجة أحداث عدن أبرزت وحدة الصف في مواجهة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران العدو الحقيقي لليمن، وأكدت اتفاق الجميع على أن اليمن لن يكون جزءاً من ولاية الفقيه في إيران".

وأعلن التحالف العربي في اليمن، صباح اليوم السبت، أن "وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني، بدأت الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن؛ استجابة لدعوات التحالف.


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