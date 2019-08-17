السيسي: "والله العظيم ما هسيب لابني جنيه"

17 أغسطس 2019 - 11:54 ص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "والله العظيم أنا ما هسيب لابني جنيه، ولا لنفسي حتى.. ده حرام، وتروح تحج وتعمل عمرة وأنت واخد فلوس مش بتاعتك ده حرام".

وأضاف خلال كلمته بافتتاح الصوب الزراعية، إن الدولة لن تترك أحدًا يحصل على شيء ليس من حقه، مضيفًا: "أومال إحنا قاعدين بنعمل إيه".

وأشار إلى أن معظم المزارع السمكية المتحصلات التي وافقت عليها الدولة "مبتدفعش"، مضيفًا: "الدولة مش موجودة.. فين اللي بياخد الفلوس، والقائمين على هذا الأمر ساكتين ليه".