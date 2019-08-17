السيسي: الكنائس والمساجد لا تبنى على أرض حرام

17 أغسطس 2019 - 11:10 ص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الكنائس والمساجد لا تبنى على أرض حرام، مضيفًا أن المساجد والكنائس يجب أن تبنى في أفضل الأماكن على الأرض.

ووجه الرئيس السيسي أوامره لوزارة الداخلية والقوات المسلحة، "خلال بضع أيام بحل أزمة مسجد بالإسكندرية يعوق حركة إنشاء محور المحمودية.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية.