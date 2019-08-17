"الجبير" بالخرطوم.. لهذا السبب

17 أغسطس 2019 - 10:48 ص

أكد مصدر مسئول في وزارة الخارجية، مشاركة المملكة العربية السعودية في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم، المقرر عقده اليوم، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة لأجل تحقيق ونجاح هذا الاتفاق.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية فإن وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، سيرأس وفد المملكة المشارك في حضور مراسم توقيع اتفاق الخرطوم، ويرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسين جعفر.

وأضاف المصدر أن المملكة العربية السعودية تعول بأن يسهم اتفاق الخرطوم بين الأطراف السودانية في كتابة مرحلة جديدة من الاستقرار، يستطيع من خلالها الأشقاء في السودان التعافي من أزمتهم الحالية والانتقال إلى إدارة شئون بلادهم على نحو يلبي آمال الأشقاء والتطلعات المنشودة.