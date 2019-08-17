الموعد والقنوات الناقلة للأهلى وبيراميدز

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يلتقى فريق الأهلي نظيره فريق بيراميدز، ضمن مواجهات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر للموسم الحالي 2018 – 2019، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت، كما تنقلها قناة النيل للرياضة أيضًا على الترددين الأرضى والفضائى.

المباراة يترقبها العديد من الجماهير، خاصة أنها تحظى باهتمام إعلامي وجماهيرى كبير، لما تحمله من تحمله من طابع الثأري بالنسبة لأبناء قلعة الحمراء، لا سيما بعد خسارتهم مباراتى الذهاب والإياب أمام المنافس في بمسابقة الدورى.


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