  • السبت 17 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:04 م
بحث متقدم
ترامب - أرشيفية

سقطة جديدة لترامب.. وموجة سخرية

ارشيف

السيسي: "والله العظيم ما هسيب لابني جنيه"

صلاح

صلاح يزين تشكيل ليفربول الليلة

ارشيف

السيسي: أنا ضد الفوضى واللا دولة

الكويت

للمرة الثانية.. فيديو يسيء للذات الإلهية يهز الكويت

أم كلثوم

مقابلة نادرة لأم كلثوم فى السودان.. هذا ما قالته عن مصر!

ارشيف

السيسي: الكنائس والمساجد لا تبنى على أرض حرام

جنازة بالحرم

مشهد مهيب.. تشييع 58 جنازة بملابس الإحرام

السيسي

الجار الله: "مصر كانت بحاجة لعقلية السيسي"

جبير

"الجبير" بالخرطوم.. لهذا السبب

سر غياب "مدبولي" عن حضور افتتاح مشروعات مرسى مطروح

الحياة السياسية

مدبولى
مدبولى

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

"المصيف" سبب غياب فنانة شهيرة عن عزاء الفيشاوي

#

تونس تكشف العقل المدبر للهجمات الأخيرة

#

شاهد.. سيد على منفعلاً: "خلاص مفيش نخوة"

#

ثان زعيم عربي يتخلف عن حضور قمتي مكة الطارئتين

تغيب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن حضور حفل افتتاح 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب، لتوجهه إلى العاصمة السودانية الخرطوم ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور مراسم توقيع وثائق المرحلة الانتقالية وذلك بحضور إقليمي ودولي لممثلي الدول والمنظمات الدولية.

ويفتتح الرئيس السيسي اليوم السبت، عددًا من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» وائل كفورى أمام القضاء.. بهذه التهمة
» بعد السخرية من وزنها.. فنانة شهيرة فى موقف محرج
» السيسي يحرج رئيس الوطنية للزراعات المحمية
» مقتل سيدة وأبنائها الستة بقصف جوى في سوريا
» تقتل توأمها.. بطريقة وحشية
» السعودية تحتل هذا المركز في تصنيف إماراتي
» السيسي: مشروع الصوب الزراعية تكفى احتياجات 20 مليون مصرى
» السيسي: مشروعات الدولة لضبط السوق
» سر تكدس الركاب بمطارات أمريكا
» 3 مراقبين للأهلي وبيراميدز بكأس مصر
» قصة المطعم المصرى الذى خطف قلوب الإنجليز

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية