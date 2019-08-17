  • السبت 17 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:04 م
بحث متقدم
ترامب - أرشيفية

سقطة جديدة لترامب.. وموجة سخرية

ارشيف

السيسي: "والله العظيم ما هسيب لابني جنيه"

صلاح

صلاح يزين تشكيل ليفربول الليلة

ارشيف

السيسي: أنا ضد الفوضى واللا دولة

الكويت

للمرة الثانية.. فيديو يسيء للذات الإلهية يهز الكويت

أم كلثوم

مقابلة نادرة لأم كلثوم فى السودان.. هذا ما قالته عن مصر!

ارشيف

السيسي: الكنائس والمساجد لا تبنى على أرض حرام

جنازة بالحرم

مشهد مهيب.. تشييع 58 جنازة بملابس الإحرام

السيسي

الجار الله: "مصر كانت بحاجة لعقلية السيسي"

جبير

"الجبير" بالخرطوم.. لهذا السبب

3 مراقبين للأهلي وبيراميدز بكأس مصر

الرياضة

الاهلى وبيراميدز
الاهلى وبيراميدز

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

إعلان أسماء حكام مباراة الأهلي وبيراميدز بالكأس

#

منتخب مصر يهزم الصين تايبيه 36 / 25

#

كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بدور الـ16

#

أبو تريكة يهنيء مصر بعد فوز الجزائر .. لماذا؟

ووضع مسئولو اتحاد الكرة 3 مراقبين، منهم مراقب أمني ومراقب مسابقات ومراقب حكام، لمباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها الثامنة مساء اليوم فى دور الـ16 لكأس مصر بإستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وطلب مسئولو "الجبلاية" من لجنتي المسابقات والحكام ضرورة العمل بشدة مع أي من يخرج عن النص خلال المباراة وعدم السماح بتواجد أي فرد غير مسئول داخل أرض الملعب سواء قبل المباراة أو بعد انتهائها، إلى جانب إيقاف المباراة فى حالة أي خروج عن النص مع التنبيه على مسئولي الفريقين بالالتزام بالتعليمات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» وائل كفورى أمام القضاء.. بهذه التهمة
» بعد السخرية من وزنها.. فنانة شهيرة فى موقف محرج
» السيسي يحرج رئيس الوطنية للزراعات المحمية
» مقتل سيدة وأبنائها الستة بقصف جوى في سوريا
» تقتل توأمها.. بطريقة وحشية
» السعودية تحتل هذا المركز في تصنيف إماراتي
» السيسي: مشروع الصوب الزراعية تكفى احتياجات 20 مليون مصرى
» السيسي: مشروعات الدولة لضبط السوق
» سر تكدس الركاب بمطارات أمريكا
» 3 مراقبين للأهلي وبيراميدز بكأس مصر
» قصة المطعم المصرى الذى خطف قلوب الإنجليز

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية