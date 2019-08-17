  • السبت 17 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:05 م
بحث متقدم
ترامب - أرشيفية

سقطة جديدة لترامب.. وموجة سخرية

ارشيف

السيسي: "والله العظيم ما هسيب لابني جنيه"

صلاح

صلاح يزين تشكيل ليفربول الليلة

ارشيف

السيسي: أنا ضد الفوضى واللا دولة

الكويت

للمرة الثانية.. فيديو يسيء للذات الإلهية يهز الكويت

أم كلثوم

مقابلة نادرة لأم كلثوم فى السودان.. هذا ما قالته عن مصر!

ارشيف

السيسي: الكنائس والمساجد لا تبنى على أرض حرام

جنازة بالحرم

مشهد مهيب.. تشييع 58 جنازة بملابس الإحرام

السيسي

الجار الله: "مصر كانت بحاجة لعقلية السيسي"

جبير

"الجبير" بالخرطوم.. لهذا السبب

بالجيزة..

مروع.. يذبح ابنتيه لشكه في سلوكهما

قضايا وحوادث

ارشيف
ارشيف

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

وفاة فنان شاب شهير في حادث مروع

#

وفاة فنانة شابة فى حادث مروع

#

يقتل حبيبته.. السبب صادم

#

بالصور .. نقل نجل فنانة شهيرة للمستشفى .. وأمه قلبها ينفطر

أقدم مواطن على ذبح ابنتيه بمدينة الحوامدية في الجيزة، وألقى بجثتيهما في الشارع.

وتلقت الشرطة إخطارًا بالعثور على جثتي فتاتين مذبوحتين ومصابتين بعدة طعنات، حيث انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثتين لشقيقتين وأن وراء ارتكاب الجريمة والدهما.

وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم الذي تبين أنه في عقده السابع وأن ابنتيه في العشرينيات من عمرهما، وادعى قتلهما لشكه في سلوكهما وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» وائل كفورى أمام القضاء.. بهذه التهمة
» بعد السخرية من وزنها.. فنانة شهيرة فى موقف محرج
» السيسي يحرج رئيس الوطنية للزراعات المحمية
» مقتل سيدة وأبنائها الستة بقصف جوى في سوريا
» تقتل توأمها.. بطريقة وحشية
» السعودية تحتل هذا المركز في تصنيف إماراتي
» السيسي: مشروع الصوب الزراعية تكفى احتياجات 20 مليون مصرى
» السيسي: مشروعات الدولة لضبط السوق
» سر تكدس الركاب بمطارات أمريكا
» 3 مراقبين للأهلي وبيراميدز بكأس مصر
» قصة المطعم المصرى الذى خطف قلوب الإنجليز

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية