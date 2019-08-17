مروع.. يذبح ابنتيه لشكه في سلوكهما

17 أغسطس 2019 - 10:10 ص

أقدم مواطن على ذبح ابنتيه بمدينة الحوامدية في الجيزة، وألقى بجثتيهما في الشارع.

وتلقت الشرطة إخطارًا بالعثور على جثتي فتاتين مذبوحتين ومصابتين بعدة طعنات، حيث انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثتين لشقيقتين وأن وراء ارتكاب الجريمة والدهما.

وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم الذي تبين أنه في عقده السابع وأن ابنتيه في العشرينيات من عمرهما، وادعى قتلهما لشكه في سلوكهما وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.