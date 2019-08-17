عملية جراحية عاجلة لـ "سوزان مبارك"

17 أغسطس 2019 - 10:04 ص

نشر أحد مؤسسي رابطة "أبناء مبارك"، حسن الغندور، علي صفحته الرئيسية علي موقع التواصل الاجتماعي" الفيسبوك" صورة لـ "سوزان ثابت" حرم الرئيس السابق حسني مبارك "عملية ديسك بسيطة، الحمد لله"، مشيرًا إلى تحسن حالتها الصحية بعد إجراء الجراحة.

ونشر الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

وكان الشاعر السعودي حسان الطيار نشر منذ ساعات، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة له مع سوزان ثابت، وعلق: "نحمد الله الذي من على حبيبتنا وأمنا الغالية الراقية السيدة سوزان مبارك، بنجاح عمليتها الجراحية ونسأله تعالى باسمه الأعظم أن يمن عليها بالشفاء العاجل والصحة والعافية، اللهم رب الناس اذهب البأس اشفها أنت الشافي شفاءً لا يغادر سقماً اللهم آمين".

وأشار الطيار لحساب نجلها علاء مبارك، الذي رد عليه: "شكراً على اهتمامك وسؤالك أخ حسان والحمد والشكر لله".