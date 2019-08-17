» قصة المطعم المصرى الذى خطف قلوب الإنجليز

17 أغسطس 2019 - 10:00 ص

استطاع مطعم "زلزال" جذب قلوب البريطانيين، لدرجة أنهم يقطعون أميالا من أجل الوجبات الجاهزة المصرية.

صحيفة "ليفربول إيكو" نشرت تقريرًا عن المطعم، المتواجد بشارع "سميث داون روود" التاريخي بليفربول، وهو مطعم مخصص للوجبات الجاهزة المصرية.

وأوضحت الصحيفة أن الطعام المصري جذب الانجليز لدرجة أنهم يأتون من مدن أخرى ويقطعون الأميال لمجرد تجربة أطعمة "زلزال".

ونقلت الصحيفة عن أحد الزبائن قوله: "لقد جئت من مانشستر مع مجموعة من الأصدقاء لتجربة زلزال.. إنه مكان رائع يقدم طعاما جميلا وخدمة عملاء مميزة وودودة للغاية".

وأشاد البريطاني بـ"الفلافل" والدجاج المشوي، موضحا أن الأمر يستحق عناء السفر.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر دفع محرريها لخوض التجربة بأنفسهم، مشيدين بإدارة المطعم وتعامل الموظفين وطريقة تجهيز الوجبات، موضحة أن العاملين بالمكان رحبوا بهم بشكل ودود للغاية.