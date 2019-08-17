بن سلمان: هذا هو الحل لإنهاء الخطر الإيراني

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أكد خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي خلال لقائه رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، أن القضاء علي الخطر الإيراني في اليمن  يحتاج إلى توحيد الصف والجهود.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس": "التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، أمس الجمعة، رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني. وجرى خلال اللقاء التأكيد على خدمة اليمن وشعبه الشقيق والدعم الأخوي الصادق من قيادة وشعب المملكة العربية السعودية".

وأضافت الوكالة أن اللقاء "استعرض ما بذلته قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من جهود على مختلف الأصعدة للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار لليمن".
وأضافت، أنه تم التأكيد على أهمية توحيد الصف والجهود لإنهاء الخطر الإيراني من خلال مليشياتها الحوثية في اليمن".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن بدء انسحاب قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن من المواقع التي سيطرت عليها في عدن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية فجر اليوم عن قيادة القوات المشتركة للتحالف قولها "استجابة لدعوة التحالف، وحدات الانتقالي وقوات الحزام الأمني تبدأ الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في العاصمة المؤقتة عدن".

وأضافت قيادة القوات المشتركة للتحالف أنها "تثمن استجابة الحكومة اليمنية الشرعية للدعوة لضبط النفس أثناء الأزمة وتغليبها لمصالح الشعب اليمني، ومحافظتها على مكاسب تحالف دعم الشرعية في اليمن لأجل إعادة الدولة ومؤسساتها، كما تثمن استجابة الانتقالي في عدن لدعوة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لوقف إطلاق النار وتغليب الحكمة ومصالح الشعب اليمني وعدم الإضرار بها أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة".


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