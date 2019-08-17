صادم.. يشعل النيران فى والده لهذا السبب

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أقدم شاب بمركز السنطة بمحافظة الغربية، في قتل والده حرقًا بإضرام النيران في جسده، إثر خلافات أسرية بينهما.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة السنطة يفيد بقيام "هيثم ع." بإشعال النيران في جسد والده، المقيم بكفر شرف حمودة التابع لمركز السنطة.

وتبين من التحريات أن الشاب أضرم النيران في جسد والده عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، بسبب خلافات أسرية بينهما، فيما أسرع الأهالي بإطفاء جسد الأب ونقلوه إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، حيث تبين أنها حروق من الدرجة الثانية.

وألقي القبض على المتهم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

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