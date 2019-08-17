«السيسي» يفتتح عددًا من المشروعات بمرسى مطروح

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يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عددًا من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية في مرسى مطروح.

كما يفتتح السيسي مصنعًا للتعبئة والتغليف لمنتجات المشروع ومجمعًا لإنتاج البذور.

وتأتي الصوب الجديدة ضمن المشروع القومي للصوب الزراعية الذى تنفذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في مصر.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.

كما يعادل إنتاج المشروع إنتاج نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، ويعتمد على ترشيد استخدام المياه بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20%.

ويساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتدريب عدد كبير من الشباب والعاملين بالمشروع على أساليب التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري.


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