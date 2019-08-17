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إطلالة مثيرة لابنة عمرو دياب

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جني عمرو دياب
جني عمرو دياب

متابعات - أمينة عبد العال

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تواصل ابنة عمرو دياب استفزاز متابعيها بإطلالات جديدة مثيرة في إسبانيا، حيث نشرت  "جنى"، مجموعة من الصور خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهرت فيه بإطلالة مثير خلاص قضائها الإجازة الصيفية بإسبانيا برفقة أصدقائها.

وتعرضت ابنة عمرو دياب لهجوم حاد من متابعيها بسبب ملابسها المكشوفة.

يذكر أن زينة عاشور، زوجة عمرو دياب، وأبناؤها جنى وكنزي وعبد الله، يقضون إجازتهم الصيفية في إسبانيا، ويحرصون على نشر صورهم باستمرار.



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