تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية

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الدولار

البنوك المصرية

بنك القاهرة

تشهد أسعار الدولار، اليوم السبت، الموافق 17 أغسطس 2019، حالة من الاستقرار، حيث سجلت الدولار في بنك القاهرة 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.


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