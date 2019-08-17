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مبادرة"دراجة لكل مواطن" بأوامر من الرئيس

مسئول:

مبادرة"دراجة لكل مواطن" بأوامر من الرئيس

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

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السيسي

ام بى سى مصر

وزارة الشباب

محمد فوزي

كشف محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة،عن تفاصيل مبادرة "دراجة لكل مواطن "، قائلا :"إن الوزارة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي و أوامره، لديها خطة لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، حتى يكون المواطن مؤهلا صحيًا وبدينًا.

وأضاف "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سيتم إطلاق مبادرة "دراجة لكل مواطن"، موضحًا أن المدن الجديدة مؤهلة لاستخدام المواطنين الدراجات كوسيلة للمواصلات.

 وتابع: بأن المبادرة ستطبق على مراحل، والقاهرة الكبرى ستكون المرحلة الأولى للمبادرة، لافتا إلي أن هناك تنسيق مع وزارة النقل لتوفير حارات لسير الدراجات، مؤكدًا أن هناك دراسة شاملة لتنفيذ المبادرة، حيث ستوفر البنوك الدراجات بشكل يتناسب مع دخل المواطن، وسيكون هناك آلية للتقسيط، معلنا أنه سيتم الكشف عن المبادرة رسميا بكافة تفاصيلها في شهر سبتمبر المقبل.

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