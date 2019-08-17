فنانة شهيرة تكشف مفاجأة عن المرض الخبيث الذي أصاب هيثم شاكر

17 أغسطس 2019 - 06:16 ص

كشفت المطربة شذى عدة مفاجآت عن المرض الذي أصيب به الفنان هيثم شاكر والذي وصفه بـ"الخبيث" .



وقالت "شذى" في تدوينة عبر "انستجرام" : ""من إمبارح بيجيلي تليفونات اللي زعلانين مني علشان أنا من أصحاب هيثم القريبين، وكنت عارفه ومقولتش على مرضه، واللي أصلا بيشكك إن هيثم كان تعبان".

وأضافت، "عموما علشان مش هينفع أرد على كل المكالمات، هيثم كان فعلا مريض بمرض خطير، ربنا يبعد كل شر عن أي حد يا رب، والحمدلله هو تعافى بس هو لسه في حاجات كتير محروم منها وأهمها حاجة أساسية لأي كائن حي، وهي نعمة الأكل، هيثم لحد دلوقتي وهيفضل كده ميقدرش ياكل بشكل طبيعي، وده سبب اختفائه كل الفترة دي".



وأردفت: ""وبسبب دا فقد كتير جدا من وزنه، عموما محدش بيسيب نجاحه بمزاجه ويختفي، ومش معنى إن أي حد بينزل صور ولا بيبين إنه مبسوط إن دي بتكون الحقيقة، كل واحد عندوا حته مستخبية محدش عارف عنها حاجة، أنا كتبت كده علشان محدش يلومني ليه مكنتش بقول وعموما، برضوا هيثم هو اللي مكنش حابب حد يعرف حاجة عن كل معاناته دي علشان أصحاب النفوس المريضة ميفهموش إن هو بيعمل أي حوارات علشان يبرر بيها غيابه، ولما قرر يعرف جمهوره وأصحابه عرفهم، وهو منور وفرحان بنجاح ألبومه اللي في وسط كل ده كان مهتم برضو مينزلش بأي حاجة، وكان عنده إصرار يعمل ألبوم محترم".

واختتمت، "مبروك يا هيثوم وحمدلله على سلامتك، وإفرح بتعبك في ألبومك وبالناس اللي بتحبك".