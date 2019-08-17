معلومات لا تعرفها عن "ميتشو" مدرب الزمالك الجديد

17 أغسطس 2019 - 05:38 ص

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع الصربي "ميتشو" لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد .



ويمتلك "ميتشو" سيرة ذاتية محترمة خلافا لنظيره "ستانوفيتش" الذي أعلن الزمالك قبل أيام التعاقد معه قبل أن يتراجع.



ونشرت صفحات مؤيدة لنادي الزمالك بعض المعلومات عن "ميتشو" التي أتت كالتالي:





الأسم بالكامل: ميلوتين سريدوجيفيتش الشهير بـ "ميتشو"

الجنسية: صربي.

العمر: 49 عاماً.

الخطة المفضلة: يتنوع في استخدام الخطط ولكن الأكثر هي 4231 وفي بعض المباريات الخارجية يستخدم طريقة 4321 وبعض المباريات المضمونة يستخدم طرق متغيره كـ 343 او 442.

يفضل استخدام طريقة الدفاع المتقدم بداية من المهاجمين وعدم اللجوء لأنتظار الخصم من منتصف الملعب.

يميل إلى الكرة الجمالية واقتراب الخطوط ببعضها البعض وبناء الهجمة من الخلف للأمام وليس بالكرات المرتفعة.

يمتلك شخصية قوية ويحب أن تكون كلمته الأولى والأخيرة.

يعتمد على نفسه أكثر من المساعدين.

يعمل على دراسة الخصم بشكل جيد ووقت كافي.

يعتمد على الأعمار السنية الصغيرة بشكل أكثر.

عيبه الوحيد هو التنقل الكثير بين الأندية والرغبة في تحديات جديدة رغم النجاحات التي يقدمها وتمسك الإدارات به.

مشواره التدريبي:

- اعتزل ميتشو كرة القدم في سن صغير جداً في الـ 25 من عمره فقط، ثم قاد فريق "باليتش الصربي" في 1994 بدوري الدرجة الثالثة وقدم أداء مميز مع الفريق على الرغم من عدم الصعود وظل معهم لمدة 6 سنوات حتى عام 2000.

- وفي 2000 أنتقل إلى قيادة نادي نادي "سبارتاك زلايتبور الصربي" في دوري الدرجة الثانية وحقق معهم المركز الثامن ولكن قدم أيضاً أداءً مميزاً.

- ليتم تعيينه في بداية 2001 مديراً فنياً "للمنتخب اليوغوسلافي للشباب" ولكنه لم ينجح لتتم إقالته سريعاً.

- وبنفس العام في 2001 أنتقل لقيادة نادي "هايدوك كولا الصربي" بالدوري الممتاز الذي كان يصارع للهبوط في مراحلة الأخيرة وبالفعل نجح ميتشو في إنقاذ الفريق وبقوا في الدوري الممتاز.

- بعدها أنتقل إلى الرحلة الإفريقية عندما أصبح المدير الفني لنادي "ناكيفوبو فيلا الاوغندي" واستطاع في أول موسم له أن يفوز بالثنائية الدوري والكأس وفي الموسم الثاني فاز بالدوري وكأس شرق ووسط أفريقيا للأندية، وفي الموسم الثالث حصل على الدوري كما حصل على أفضل مدرب في أوغندا لثلاثة أعوام متتالية وبعد رحيلة لم يحصل الفريق على الدوري أو أي بطولات حتى الآن.

- في 2004 أنتقل لقيادة "سان جورج الأثيوبي" واستطاع في أول موسم له أن يفوز بالثنائية الدوري والكأس وفي الموسم الثاني فاز بالدوري، كما حصل على أفضل مدرب في أثيوبيا في عامين متتاليين.

- في 2006 أنتقل لقيادة "أورلاندو الجنوب إفريقي" بمنتصف الموسم بعد أن كانت النتائج سلبية ليحصل معهم على المركز الخامس كما نجح أن يصل بالفريق إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل أن يودع البطولة على يد الصفاقسي.

- وفي 2007 أنتقل لقيادة "يانج أفريكانز التنزاني" بمنتصف الموسم وأستطاع أن يفوز بالدوري المحلي.

- في نهاية 2007 عاد مرة أخرى لقيادة "سان جورج الأثيوبي" ليحصل معهم مرة أخرى على الدوري المحلي في موسمين متتاليين كما حصل أيضاً على أفضل مدرب في أثيوبيا في عامين متتاليين.

- وفي بداية 2010 أنتقل إلى نادي "الهلال السوداني" وأستطاع أن يحصل على الدوري السوداني وأفضل مدرب بالسودان كما وصل معهم إلى نصف نهائي "الكونفدرالية" ونصف نهائي "دوري أبطال إفريقيا" الموسم التالي قبل أن يودع البطولة على يد الصفاقسي.

- وفي 2011 أنتقل لقيادة "منتخب رواندا" بعد أن كان "باتريس نوفو" هو المرشح الأقرب.. وصل لنهائي كأس "وسط وشرق أفريقيا 2011" وخسر من أوغندا.. ولم يستطع الصعود إلى "بطولة الأمم الإفريقية 2013" بعد أن اوقعته القرعة مع نيجيريا.

- وفي 2013 أنتقل لقيادة "منتخب أوغندا" أستطاع أن يغير شكل الفريق تماماً من فريق مهلهل إلى فريق منظم وممتع، بدأ التفوق عندما فاز ببطولة "وسط وشرق أفريقيا 2015"، ثم صعد بهم إلى "كأس الأمم الإفريقية 2017" بعد غياب 40 عاماً ولسوء حظه وقع بمجموعة الموت حيث كانت تضم كل من "مصر - غانا - مالي - أوغندا" خسر مبارتين من مصر وغانا بنفس النتيجة هدف مقابل لا شىء وتعادل مع مالي وبرغم النتائج إلا أنه كان الأفضل في الـ 3 مباريات.

وفي تصفيات "كأس العالم 2018" كان قريباً جداً من الصعود واستطاع أن يحصل على المركز الثاني بعد مصر متفوقاً على غانا والكونغو.

- وفي 2017 عاد لقيادة فريق "أورلاندو الجنوب إفريقي"، في الموسم الأول حصل على المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن صاحب اللقب صن داونز، وفي الموسم الثاني حصل أيضاً على المركز الثاني بفارق نقطتين عن صاحب اللقب صن داونز على الرغم أن أورلاندو كان صاحباَ لأقوى هجوم وأقوى دفاع في الدوري.

- والأن ينتقل ميتشو إلى قيادة نادي الزمالك